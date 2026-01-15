Bourse de Casablanca : résumé de la journée du 15 janvier

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les principaux points de la séance boursière du jeudi 15 janvier :

– Le MASI a diminué de 0,58% à 19.270,33 points (pts).

– Le secteur « Ingénieries et biens d’équipement industriels » (-4,04%) a accusé la plus forte baisse, alors que celui des « Loisirs et hôtels » (+2%) a réalisé la meilleure performance.

– Les échanges ont dépassé 292,05 millions de dirhams. – La capitalisation boursière a atteint plus de 1.073,57 milliards de dirhams.

– Balima (-4,96% à 230 DH), Stroc Industrie (-4,62% à 249,9 DH), M2M Group (-4,52% à 465 DH), Sonasid (-2,98% à 2.250 DH) et Involys (-2,69% à 197 DH) ont accusé les plus fortes baisses. – Zellidja (+5,92% à 247 DH), AGMA (+5,51% à 6.700 DH), SMI (+5,49% à 6.000 DH), Promopharm (+5,36% à 1.454 DH) et Minière Touissit (+5,31% à 2.200 DH) ont affiché les plus fortes hausses.

S.L.