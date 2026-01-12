Bank Al-Maghrib retire des billets de la circulation

Par LeSiteinfo avec MAP

Bank Al-Maghrib a annoncé que, conformément aux dispositions du décret n° 2.25.966 publié le 23 décembre 2025, il a été décidé de retirer de la circulation certaines catégories de billets de banque marocains à compter du 1er janvier 2026.

Dans un communiqué, Bank Al-Maghrib précise que cette mesure concerne les billets de 10, 50, 100 et 200 dirhams émis en 1987, les billets de 10 dirhams émis en 1990, ainsi que les billets de 20 dirhams émis en 1996.

La même source indique que ces billets perdront leur cours légal et leur pouvoir libératoire à partir du 1er janvier 2026.

Le communiqué souligne toutefois que les personnes détenant encore ces billets pourront les échanger sans limitation aux guichets de Bank Al-Maghrib, ainsi qu’auprès des guichets des différents établissements bancaires, durant la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030.