ONCORAD Group enregistre une avancée scientifique importante

Une avancée scientifique importante vient d’être enregistrée par ONCORAD Group. Pour la première fois, un centre d’oncologie africain accède aux colonnes de la prestigieuse revue américaine Advances in Radiation Oncology, avec la publication d’un article de recherche dédié au traitement combiné du cancer de la prostate par curiethérapie à haut débit de dose (HDR) et radiothérapie externe.

Ce travail pionnier, conduit par la cellule de recherche d’ONCORAD Group, basée à la clinique Le Littoral de Casablanca, marque une reconnaissance internationale inédite de l’expertise marocaine en matière de radiothérapie. L’étude a été validée par un comité de lecture rigoureux et saluée pour la qualité de ses résultats, comparables aux standards des pays les plus avancés dans le domaine.

Réalisée sur plus de 120 patients présentant des formes agressives de cancer de la prostate, l’étude a démontré l’efficacité du protocole associant curiethérapie HDR et radiothérapie externe, avec un taux de rémission atteignant 92 % et une absence de toxicité pertinente. Ce protocole, déjà reconnu comme traitement de référence dans plusieurs pays industrialisés, a été appliqué et évalué dans le contexte marocain avec des résultats particulièrement convaincants.

Le projet est porté par une équipe de chercheurs et cliniciens marocains de haut niveau, parmi lesquels le Pr Redouane Samlali, fondateur d’ONCORAD Group, Dr Hamza Samlali, investigateur principal du projet, Dr Najlaa Assaid, coordinatrice scientifique, ainsi que les physiciens médicaux Youness Khobbaizi, Omar Hanicha, Mahdi Abou El Houda et Sanaa Nabil. Le projet a également bénéficié de l’accompagnement scientifique du Pr Hassan Jouhadi, professeur à la Faculté de Médecine de Casablanca, chef du département d’oncologie du CHU Casablanca et à la tête de plusieurs équipes de recherches académiques.

Il s’agit de la plus large série clinique publiée à ce jour en Afrique et dans la région MENA sur cette approche thérapeutique. L’étude intègre également plusieurs dizaines de patients étrangers, soulignant la portée transnationale du travail mené et positionnant ONCORAD Group comme un acteur médical régional de premier plan.

Ce succès s’appuie sur le travail de la cellule de recherche du groupe, structure pluridisciplinaire réunissant oncologues, physiciens médicaux et chercheurs. Engagée dans le développement de protocoles innovants adaptés aux réalités locales, elle constitue un levier stratégique pour l’amélioration continue de la prise en charge des cancers au Maroc.

La cellule mène actuellement plusieurs projets portant sur la chirurgie robot-assistée, les techniques de radiothérapie de pointe, ainsi que les dimensions génétiques et biologiques du cancer. Son approche collaborative, ancrée dans un réseau de partenaires nationaux et internationaux, en fait une plateforme de recherche dynamique et tournée vers l’avenir.

La revue Advances in Radiation Oncology, publiée par Elsevier en collaboration avec l’American Society for Radiation Oncology (ASTRO), est une référence mondiale dans le domaine. Avec un Impact Factor de 2,7 et indexée dans les plus grandes bases scientifiques (PubMed Central, Scopus, Web of Science…), elle valorise des travaux cliniques à fort impact, notamment dans les contextes à ressources limitées.

En contribuant à la littérature scientifique internationale avec des données issues du terrain africain, ONCORAD Group pose les bases d’une harmonisation des stratégies thérapeutiques en cancérologie à l’échelle nationale et régionale. Ce premier jalon appelle à d’autres publications, d’autres coopérations, et témoigne d’une dynamique ambitieuse où la recherche devient un moteur essentiel de progrès en santé.