ONCORAD Group: Meryem Chami nommée Directrice Générale Déléguée

ONCORAD Group, acteur de référence dans le domaine de la santé privée au Maroc depuis la création de son premier établissement Littoral Clinic en 2000, annonce la nomination de Meryem Chami au poste de Directrice Générale Déléguée.

Cette arrivée s’inscrit dans la continuité du développement stratégique du groupe, fondé par Pr Redouane Samlali et Dr Omar Hajji, engagé dans l’élargissement de son offre de soins multidisciplinaires de pointe à l’échelle nationale.

« L’arrivée de Mme Chami marque une étape importante dans la structuration de notre gouvernance. Son expérience, sa rigueur et sa sensibilité aux grands enjeux sociétaux seront des atouts précieux pour accompagner notre ambition : garantir un accès équitable à une médecine d’excellence pour tous les Marocains », déclare Professeur Samlali, Président d’ONCORAD Group.

En intégrant Meryem Chami à sa direction exécutive, ONCORAD Group renforce son leadership en s’appuyant sur une personnalité reconnue pour son expérience dans la transformation des organisations complexes, la conduite du changement et le pilotage de projets à fort impact. Diplômée d’écoles de renom et forte d’une carrière de plus de vingt ans dans les secteurs de l’assurance, des services financiers et du management stratégique, Meryem Chami a notamment dirigé AXA Maroc et Afrique, avec une vision tournée vers l’innovation, l’inclusion et la performance durable.

Meryem Chami a déclaré : « Je suis honorée de rejoindre ONCORAD Group à ce moment de son développement. J’ai à cœur d’apporter mon expérience stratégique et opérationnelle pour structurer notre croissance, renforcer notre impact social et offrir aux Marocains un accès innovant et humanisé à la médecine d’excellence. Tout en faisant de la qualité et de l’équité les piliers de notre action».

Aux côtés de la direction fondatrice, Meryem Chami contribuera à structurer la croissance du groupe, à renforcer ses dispositifs de pilotage et à accompagner la montée en puissance de ses plateformes médicales à travers le Royaume. Elle participera également à la consolidation de nouveaux partenariats institutionnels et privés, tant au niveau national qu’international.