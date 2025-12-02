ONCORAD Group réaffirme son rôle de pionnier de l’innovation technologique en santé

ONCORAD Group a pris part à l’International E-Health Forum Morocco 2025, tenu à Casablanca du 25 au 27 novembre 2025, événement qui a réuni professionnels de santé, experts technologiques, institutions publiques et acteurs privés autour des nouveaux leviers de transformation numérique dans le domaine médical. Cette troisième édition a fait émerger des visions structurantes sur l’avenir de l’hôpital intelligent et sur la place stratégique de l’innovation dans l’amélioration du parcours patient.

Le groupe a été représenté par Mme Meryem Chami, intervenante au Panel Stratégique dédié aux systèmes d’information et à l’interopérabilité. Cette contribution a alimenté les échanges liés à la digitalisation, à l’interopérabilité des systèmes d’information hospitalier et au déploiement des technologies médicales de dernière génération.

Dans les échanges, Mme Chami a rappelé que dans un domaine aussi sensible que la santé, l’interopérabilité est un levier stratégique qui permet tout d’abord de mieux soigner le patient, assurer une meilleure qualité des opérations et un échange plus fluide entre les différents acteurs de la santé.

Il a également été souligné que l’intégration de l’intelligence artificielle est un outil essentiel pour améliorer la précision du diagnostic et la coordination des soins. Mme Chami souligne également l’importance de l’IA dans la prédiction des maladies.

L’expérience d’ONCORAD Group, pionnier de l’innovation médicale, se traduit par l’installation d’équipements de dernière génération — robot de chirurgie, robot de radiothérapie, imagerie avancée, médecine nucléaire — tous intégrant l’intelligence artificielle. Ces technologies de pointe renforcent la précision du diagnostic et accompagnent le médecin dans l’optimisation de la prise en charge médicale.

Mme Chami a conclu le panel en partageant sa vision de la santé de demain, où la technologie joue un rôle fondamental pour permettre une médecine de précision et un acte médical optimisé. Elle a rappelé l’importance d’une approche “WIN–WIN–WIN” : « Un gain pour le patient, qui reste au cœur de notre mission ; un gain pour le système public, car la santé est avant tout un service d’intérêt général ; et un gain pour l’investissement privé, sans lequel aucun système de santé performant ne peut se construire. C’est la combinaison de ces trois dimensions qui permet de réussir une transformation durable du secteur », souligne Mme Chami.

À travers cette participation, ONCORAD Group réaffirme son positionnement de pionnier de l’innovation médicale et sa volonté de contribuer activement à l’émergence d’un écosystème de santé marocain connecté, performant et aligné sur les plus hauts standards cliniques. Le Groupe confirme ainsi son engagement à placer la technologie et l’innovation au service des patients.