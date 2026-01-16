Economie

Devises vs Dirham : les cours du vendredi 16 janvier 2026

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)16 janvier 2026 - 09:17
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 16 janvier 2026.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2241 – 11,8821

1 DOLLAR U.S.A. 8,8048 – 10,2326

1 DOLLAR CANADIEN 6,3385 – 7,3663

1 LIVRE STERLING 11,79 – 13,702

1 LIVRE GIBRALTAR 11,79 – 13,702

1 FRANC SUISSE 10,976 – 12,756

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3479 – 2,7287

1 DINAR KOWEITIEN 28,582 – 33,217

1 DIRHAM E.A.U. 2,3971 – 2,7859

1 RIYAL QATARI 2,4153 – 2,8069

1 DINAR BAHREINI 23,354 – 27,142

100 YENS JAPONAIS 5,568 – 6,471

1 RIYAL OMANI 22,863 – 26,571



