Economie
Devises vs Dirham : les cours du vendredi 16 janvier 2026
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 16 janvier 2026.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2241 – 11,8821
1 DOLLAR U.S.A. 8,8048 – 10,2326
1 DOLLAR CANADIEN 6,3385 – 7,3663
1 LIVRE STERLING 11,79 – 13,702
1 LIVRE GIBRALTAR 11,79 – 13,702
1 FRANC SUISSE 10,976 – 12,756
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3479 – 2,7287
1 DINAR KOWEITIEN 28,582 – 33,217
1 DIRHAM E.A.U. 2,3971 – 2,7859
1 RIYAL QATARI 2,4153 – 2,8069
1 DINAR BAHREINI 23,354 – 27,142
100 YENS JAPONAIS 5,568 – 6,471
1 RIYAL OMANI 22,863 – 26,571