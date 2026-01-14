Coup d’envoi de la nouvelle édition de “Casa Foot” (VIDEO)

La commune de Casablanca a donné le coup d’envoi de la nouvelle édition de « Casa Foot », une initiative visant à redynamiser les terrains de proximité et à renforcer la dynamique sportive au sein de la métropole.

Les activités ont débuté par une cérémonie d’ouverture festive, marquée par le tirage au sort des phases finales, qui verront s’affronter 100 équipes qualifiées regroupant plus de 1.200 jeunes talents. Cette compétition d’envergure est encadrée par un staff technique composé de 100 entraîneurs, confirmant le caractère national et structurant de l’événement.

Dans une déclaration à Le Site info, Abdellatif Nassiri, le vice-maire de la ville de Casablanca, a souligné que cette manifestation, lancée pour la première fois en 2003, revient aujourd’hui avec une nouvelle vision organisationnelle. Il a précisé que les phases éliminatoires ont connu une participation record, avec 263 équipes, plus de 3.000 joueurs et 260 encadrants issus des différents arrondissements de la ville.

« À travers cette édition, nous ambitionnons de consacrer l’animation sportive comme un droit pour toutes les catégories de jeunes talents, tout en mettant l’accent sur l’intégration de quatre catégories, incluant aussi bien les garçons que les filles », a-t-il affirmé.

À travers « Casa Foot », la commune entend faire du sport un véritable levier de développement social dans les quartiers de la métropole, en transformant les terrains de proximité en espaces de détection et d’éclosion des futurs talents du football national.

S.L.