WAM Morocco fait ses débuts à Casablanca autour de l’Industrie 4.0

Le World Advanced Manufacturing & Future Mobility Exhibition (WAM Morocco) fera ses débuts à Casablanca du 20 au 22 janvier, en se positionnant comme la première plateforme régionale dédiée à l’Industrie 4.0, axée sur la fabrication avancée et intelligente, la mobilité du futur, l’innovation industrielle et la transformation des chaînes d’approvisionnement.

Conçu pour connecter l’écosystème industriel marocain aux principaux acteurs mondiaux de la technologie et de l’industrie, l’événement vise à accélérer les investissements, l’adoption technologique et la coopération transfrontalière en Afrique et sur les marchés internationaux.

Organisé par KAOUN International (DWTC), WAM Morocco est mis en œuvre en étroite collaboration avec un solide réseau de partenaires régionaux et internationaux, notamment MSC Pro, CDD, UM6P, Advantage Austria et Der Mittelstand. BVMW (Allemagne), réunissant des acteurs des secteurs public et privé afin de promouvoir une transformation concrète de l’Industrie 4.0 à l’échelle internationale.

Trixie LohMirmand, PDG de KAOUN International, a déclaré :

« WAM Morocco constitue un accélérateur stratégique pour l’essor du Maroc et de l’Afrique dans les domaines de la fabrication intelligente et de la mobilité du futur. En reliant l’expertise mondiale aux ambitions régionales, l’événement ouvre de nouvelles perspectives d’investissement, de collaboration et de croissance industrielle de nouvelle génération. »