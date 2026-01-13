La Bourse de Casablanca débute en bonne mine

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a ouvert en bonne mine mardi, son indice principal, le MASI, se bonifiant de 0,13% à 19.541,69 points (pts).

Le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, prenait 0,51% à 1.326,99 pts et le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, progressait de 0,01% à 1.919,04 pts.

En revanche, le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, reculait de 0,08% à 1.542,9 pts.

Aux valeurs individuelles, Minière Touissit (+5,21% à 1.999 DH), S2M (+2,93% à 597 DH), Mutandis (+0,17% à 259,95 DH), Attijariwafa Bank (+0,13% à 753 DH) et Maghreb Oxygène (+0,07% à 411,95 DH) réalisaient les meilleures performances.

À l’inverse, IB Maroc.com (-3,94% à 68,51 DH), Auto Hall (-2,75% à 94,04 DH), LabelVie (-2,45% à 4.536 DH), Addoha (-1,63% à 35,02 DH) et SGTM (-1,62% à 885,3 DH) accusaient les plus fortes baisses.

Lundi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,24%.