La Bourse de Casablanca termine en baisse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé en baisse mardi, son indice principal, le MASI, cédant 0,69% à 19.381,89 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a reculé de 1,16% à 1.510,42 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, perdait 0,6% à 1.312,35 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, a diminué de 0,09% à 1.917,19 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont achevé la séance sur des pertes respectives de 0,45% à 18.067,82 pts et 0,48% à 16.538,72 pts.