Macabre découverte dans un hôtel à Casablanca

Les autorités de Casablanca ont découvert, ce lundi, le corps sans vie d’une femme dans un hôtel de la métropole.

Selon les informations obtenues par Le Site info, les éléments de la police scientifique et technique se sont immédiatement rendus sur les lieux après avoir été alertés et ont transféré le corps de la victime à la morgue pour autopsie, apprend-t-on.

La même source indique que la piste privilégiée serait celle d’un arrêt cardiaque, survenu alors que la femme se trouvait dans sa chambre d’hôtel. Une enquête a d’ailleurs été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de cette affaire.

H.M.