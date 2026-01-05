La Bourse de Casablanca finit en territoire positif ce lundi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a fini en territoire positif lundi, son indice principal, le MASI, augmentant de 1,21% à 19.440,91 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a pris 1,43% à 1.537,72 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, s’est adjugé 1,35% à 1.290,88 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, a progressé de 1,69% à 1.915,58 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont achevé la séance sur des gains respectifs de 1,27% à 17.932,74 pts et 1,3% à 16.476,89 pts.

