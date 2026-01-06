La Bourse de Casablanca finit sa séance sur une note positive ce mardi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé sur une note positive mardi, son indice principal, le MASI, augmentant de 0,59% à 19.554,97 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a pris 0,36% à 1.543,21 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, s’est adjugé 1% à 1.303,85 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, a progressé de 0,32% à 1.921,62 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont achevé la séance sur des gains respectifs de 0,79% à 18.073,81 pts et 0,74% à 16.598,2 pts.

S.L.