Les principaux points de la séance boursière de ce vendredi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les principaux points de la séance boursière du vendredi 02 janvier:

– Le MASI s’est bonifié de 1,92% à 19.208,3 points (pts).

– Le secteur « Loisirs et Hôtels » (+5,39%) a réalisé la meilleure performance.

– Aucun indice sectoriel n’a enregistré de variation négative.

– Les échanges ont atteint 626,8 millions de dirhams (MDH).

– La capitalisation boursière a avoisiné 1.058,46 milliards de dirhams.

– Stokvis Nord Afrique (+8,62% à 102,1 DH), Résidences Dar Saada (+7,42% à 172,95 DH), Fenie Brossette (+6,93% à 408 DH), Zellidja (+5,98% à 216,25 DH) et CDM (+5,87% à 1.100 DH) ont affiché les plus fortes progressions.

– Ennakl (-4,63% à 51,5 DH), Balima (-4% à 240 DH), Lesieur Cristal (-2,78% à 350 DH), M2M Group (-2,13% à 455 DH) et Colorado (-2,1% à 83,99 DH) ont enregistré les plus fortes baisses.

S.L.