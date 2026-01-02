Les principaux points de la séance boursière de ce vendredi
Voici les principaux points de la séance boursière du vendredi 02 janvier:
– Le MASI s’est bonifié de 1,92% à 19.208,3 points (pts).
– Le secteur « Loisirs et Hôtels » (+5,39%) a réalisé la meilleure performance.
– Aucun indice sectoriel n’a enregistré de variation négative.
– Les échanges ont atteint 626,8 millions de dirhams (MDH).
– La capitalisation boursière a avoisiné 1.058,46 milliards de dirhams.
– Stokvis Nord Afrique (+8,62% à 102,1 DH), Résidences Dar Saada (+7,42% à 172,95 DH), Fenie Brossette (+6,93% à 408 DH), Zellidja (+5,98% à 216,25 DH) et CDM (+5,87% à 1.100 DH) ont affiché les plus fortes progressions.
– Ennakl (-4,63% à 51,5 DH), Balima (-4% à 240 DH), Lesieur Cristal (-2,78% à 350 DH), M2M Group (-2,13% à 455 DH) et Colorado (-2,1% à 83,99 DH) ont enregistré les plus fortes baisses.
S.L.