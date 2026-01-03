Fortes pluies : une maison menaçant ruine s’effondre à Casablanca (VIDEO)

Une maison menaçant ruine s’est effondrée, dans la matinée de ce samedi, au quartier El Fida, à Casablanca.

Selon les informations obtenues par Le Site info, l’incident n’a fait aucune victime mais a causé d’importants dégâts matériels. Les fortes pluies enregistrées vendredi à Casablanca seraient à l’origine de cet effondrement, apprend-t-on.

Alertées, les autorités et les éléments de la protection civile se sont rendus immédiatement sur place et ont placé des barrières autour de la maison effondrée afin de prévenir tout risque d’effondrement supplémentaire.

H.M.