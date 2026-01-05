La Bourse de Casablanca démarre sur une note positive ce lundi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a démarré sur une note positive lundi, son indice principal, le MASI, progressant de 0,42% à 19.288,77 points (pts).

Le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, s’adjugeait 0,3% à 1.520,62 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, prenait 1% à 1.286,36 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, avançait de 0,36% à 1.890,51 pts.

Aux valeurs individuelles, Lesieur Cristal (+8,86% à 381 DH), Stokvis Nord Afrique (+7,35% à 109,6 DH), Involys (+6,73% à 195,95 DH), Taqa Morocco (+5,24% à 2.268 DH) et Ennakl (+4,85% à 54 DH) ont affiché les plus fortes hausses.

À l’inverse, CFG Bank (-3,49% à 249 DH), Ciments du Maroc (-2,73% à 1.070 DH), CIH (-1,93% à 405,5 DH), Attijariwafa Bank (-1,85% à 731,1 DH) et Fenie Brossette (-1,72% à 401 DH) ont accusé les plus fortes baisses.

Vendredi, le MASI avait clôturé sur un gain de 1,92%.

