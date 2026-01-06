Devises vs Dirham: les cours de change de ce mardi 6 janvier

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 6 janvier 2026 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2648 – 11,9294

1 DOLLAR U.S.A. 8,7472 – 10,1656

1 DOLLAR CANADIEN 6,3579 – 7,3889

1 LIVRE STERLING 11,856 – 13,778

1 LIVRE GIBRALTAR 11,856 – 13,778

1 FRANC SUISSE 11,057 – 12,851

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3324 – 2,7106

1 DINAR KOWEITIEN 28,484 – 33,102

1 DIRHAM E.A.U. 2,3815 – 2,7677

1 RIYAL QATARI 2,3994 – 2,7885

1 DINAR BAHREINI 23,202 – 26,964

100 YENS JAPONAIS 5,5972 – 6,5048

1 RIYAL OMANI 22,72 – 26,404

S.L