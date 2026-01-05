Découvrez le palmarès des 100 Africains les plus réputés en 2026 (PHOTO)

L’Afrique traverse une phase déterminante de son histoire. Riche de talents, de ressources, de créativité et d’ambitions, le continent continue néanmoins d’être jugé à travers le prisme de la crédibilité de ses dirigeants, de ses institutions et de ses figures d’influence, tant sur le plan interne qu’international.

Dans ce contexte, la réputation n’est plus un élément accessoire : elle est devenue un levier stratégique fondamental, capable de renforcer la confiance, d’attirer les investissements, d’influencer les relations diplomatiques et de fédérer les sociétés autour d’un avenir commun.

Élaboré par le Global Reputation Forum en partenariat avec Reputation Poll International, le palmarès des 100 Africains les Plus Réputés 2026 ne se présente ni comme un classement de popularité ni comme une vitrine de réussite matérielle. Il s’agit d’un repère de crédibilité et de confiance, distinguant des personnalités dont le parcours, le leadership et l’engagement traduisent une intégrité constante et un impact réel sur leurs environnements respectifs.

À contre-courant des récits réducteurs qui persistent à décrire l’Afrique par ses défis, cette reconnaissance met en lumière une réalité plus profonde et durable : la force du continent réside avant tout dans la qualité de ses femmes et de ses hommes, capables de diriger avec sens, d’innover avec responsabilité et de servir avec conviction.

La réputation, dans ce cadre, se construit dans le temps long. Elle se révèle dans les choix difficiles, dans la cohérence entre les valeurs affichées et les actions menées, et dans la capacité à assumer ses responsabilités face à l’opinion publique. Les personnalités distinguées en 2026 se démarquent autant par leurs réalisations que par l’éthique et la rigueur qui ont guidé leur trajectoire.

Une présence marocaine emblématique

Le Maroc occupe une place de choix dans cette édition 2026, illustrant la diversité et l’excellence de ses talents dans des domaines clés de la vie publique, économique, scientifique, sportive et sociétale.

Dans le domaine de la gouvernance, Ryad Mezzour, Ministre de l’Industrie et du Commerce, est reconnu pour sa vision stratégique et son action en faveur de la compétitivité industrielle, de l’innovation et du rayonnement économique du Royaume.

Le secteur du business et de l’investissement est représenté par Moncef Belkhayat, PDG de H&S (Dislog Group) et de HASOFA Invest Holding, dont le parcours entrepreneurial témoigne d’une capacité à bâtir des groupes performants, responsables et créateurs de valeur durable.

À ses côtés, Hasnae Taleb, ancienne de Morgan Stanley et du Nasdaq, lauréate de distinctions internationales en trading, est saluée pour son expertise financière, son rôle d’investisseuse institutionnelle et son engagement en tant que fondatrice et dirigeante.

Dans la société civile, Hind Laidi, fondatrice et CEO de l’ONG JOOD, incarne un leadership humanitaire ancré dans l’impact social et la solidarité concrète au service des populations vulnérables.

Le sport, vecteur puissant de réputation et de fierté collective, est illustré par Hassan Baraka, nageur marocain de haut niveau, ainsi que par Walid Regragui, sélectionneur de l’équipe nationale de football, dont le leadership et la vision ont profondément marqué l’image du football africain sur la scène internationale.

Dans les domaines de la technologie, de la médecine et de l’innovation, Pr. Hajar Mousannif, professeure titulaire et stratège en intelligence artificielle, est distinguée pour sa contribution à la recherche et à la transformation numérique.

Dr Youness Ahallal, urologue, onco-urologue et chirurgien robotique, est reconnu pour l’excellence de sa pratique médicale et son engagement en faveur de l’innovation clinique.

Hakima Haiti est, quant à elle, reconnue pour son engagement en faveur de l’environnement et du développement durable

Enfin, dans les médias, le digital et l’influence, Abderrazak Yousfi, CEO de Media Digital Invest et initiateur de l’événement “The Bridge”, se distingue par son rôle de passerelle entre investissement, communication et développement économique.

Une diversité qui reflète l’Afrique contemporaine

Cette édition 2026 reflète la pluralité du continent africain, à travers ses régions, ses générations et sa diaspora. Parmi les personnalités honorées figurent notamment le Dr Magdi Yacoub, chirurgien cardiothoracique de renommée mondiale, dont l’œuvre scientifique et humanitaire a transformé la médecine moderne, ainsi que Sa Majesté Royale Olori Atuwatse III, Reine Consort du Royaume de Warri, dont le leadership conjugue tradition, vision sociale et engagement communautaire.

La liste complète des lauréats, présentée par ordre alphabétique, est disponible sur la plateforme officielle :

https://www.reputationpoll.com/100-most-reputable-african-2026/

Les 100 Africains les Plus Réputés 2026 incarnent l’excellence dans le service public, l’entrepreneuriat, la culture, le sport, la science et la société civile.

Nous adressons nos félicitations à l’ensemble des personnalités distinguées pour leur contribution à une Afrique plus crédible, plus responsable et plus inspirante.

Cette reconnaissance est à la fois un hommage et une exigence. Elle célèbre celles et ceux qui ont su gagner et préserver la confiance du public, tout en rappelant que la réputation se construit, se protège et se mérite chaque jour. L’avenir de l’Afrique se dessinera autant par les choix stratégiques opérés que par la crédibilité morale de ses leaders.