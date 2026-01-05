Casablanca : terrible accident à Ain Sebaâ

Un terrible accident s’est produit dimanche sur la route côtière de Ain Sebaâ, à Casablanca. Selon une source de Le Site info, un camion semi-remorque s’est renversé après avoir dévié de sa trajectoire, précisant que les causes de l’accident n’ont pas encore été déterminées.

Le conducteur, dans un état critique, a été transporté en urgence à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires. Les autorités ont également dû fluidifier la circulation qui a été lourdement perturbée suite à l’accident.

Par ailleurs, une enquête a été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de cette affaire.

H.M.