Nouveau Audi Q3 : Sculpté pour une Nouvelle ère

Le Nouveau Audi Q3 est un best-seller bien établi dans le segment des SUV compacts premium depuis plus de 10 ans. A présent, la troisième génération fixe de nouveaux standards à plusieurs égards. L’extérieur de ce SUV moderne dégage de l’assurance et une certaine émotion. De nombreuses fonctionnalités innovantes transforment Le Nouveau Audi Q3 en un compagnon technologique.

Elles offrent une expérience utilisateur de premier ordre et assurent également un plus grand confort et une meilleure sécurité pour le conducteur et les autres usagers de la route grâce à de nombreux systèmes d’assistance à la conduite. En complément d’un châssis bien équilibré, la nouvelle technologie d’éclairage améliore l’expérience du conducteur. Un haut niveau de personnalisation et des fonctions d’éclairage adaptatives et de haute résolution sont rendues possibles grâce à la nouvelle

technologie micro-LED intégrée dans les phares Matrix LED numériques.

Une autre caractéristique du Nouveau Audi Q3, son moteur à combustion efficient, partiellement électrifié avec technologie d’hybridation légère.

Nadia Ksikes, Directrice de la marque Audi Maroc : « Initiée en novembre 2025 avec le renouvellement de 46 % de notre portefeuille — A5, A6 et Q5 — la dynamique Audi New Era marque une nouvelle étape stratégique pour la marque au Maroc. Le lancement du Nouveau Q3, modèle Hero de notre gamme, s’inscrit pleinement dans cette transformation : un véhicule qui incarne parfaitement notre vision d’un premium plus émotionnel, plus technologique et plus désirable. Avec le Q3, nous affirmons notre ambition de faire d’Audi une référence incontournable du segment premium

compact, en conjuguant performance business et force d’image. »

Comparé à la précédente génération, le Nouveau Audi Q3 a un design encore plus émotionnel. Une

large calandre Singleframe et des phares finement effilés sont entièrement intégrés dans le concept

aérodynamique. De profil, une ligne d’épaule horizontale court entre les phares et les feux arrières et

divise visuellement la voiture en deux parties, créant une répartition remarquable de la lumière et de

l’ombre.

La face arrière est ornée de feux arrières numériques 0LED (en option), complétée par une bande

lumineuse LED continue ainsi que des anneaux éclairés disponibles en option. Ce niveau de technologie d’éclairage proposé sur le Nouveau Audi Q3 est disponible pour la première fois sur le segment des SUV compactes de la marque.

Le Nouveau Q3 présente des phares avant à Matrix LED numériques qui utilisent pour la première fois le module micro-LED. L’utilisation de cette technologie micro-LED améliore considérablement l’éclairage et garantit ainsi un fort contraste sur la route. Les fonctions de guidage de lumière sont désormais beaucoup plus étroitement liées aux fonctions d’assistance au conducteur.

A l’intérieur, la nouvelle unité de commande au volant permet plus d’espace de rangement dans la

console centrale, une nouvelle expérience utilisateur et une meilleure sensation d’espace. L’unité de

commande au volant intègre pour la première fois deux nouveaux commodos le long de la colonne de direction. Le levier de droite sert de sélecteur de vitesses, celui de gauche permet le contrôle des fonctions d’éclairage et des essuie-glaces.

Pour la première fois sur le segment A SUV des compactes chez Audi, le vitrage acoustique pour les vitres latérales avant est disponible de série, ce qui améliore l’acoustique intérieure, en particulier à grande vitesse. Le volume du coffre de 488 litres démontre également la praticité du Nouveau Audi Q3. Avec la banquette arrière rabattue, l’espace de rangement augmente jusqu’à 1 386 litres. La banquette peut être déplacée en longueur, et son inclinaison peut être ajustée de série. Le SUV a une capacité de remorquage allant jusqu’à 2 100 kilogrammes.

La nouvelle suspension de série offre une expérience de conduite améliorée. La suspension adaptative est quant à elle disponible en option pour une expérience de conduite optimisée. Un point fort de l’assistance à la conduite est l’assistant de conduite adaptatif plus. Pour une sécurité encore plus grande sur la route, une caméra surveille le conducteur afin de détecter des signes de somnolence et de manque de concentration. La technologie Park assist plus permet au conducteur d’être aidé dans ses manœuvres de stationnement : à l’avant comme à l’arrière, des signaux acoustiques et à affichage visuel à 360° permet des manœuvres plus sécuritaires.

Le Nouveau Audi Q3 SUV et Sportback sera disponible au Maroc à partir du 5 février 2026. Le prix de la première finition Dynamic.

Design dynamique

Comparée à la version précédente, la Nouvelle Audi Q3 a un design encore plus musclé et émotionnel. Sa carrosserie est définie par la combinaison parfaite de sections arrondies et de lignes précises. La large calandre Singleframe est positionnée haute, et les phares élancés sont complètement intégrés dans le concept aérodynamique du véhicule. Le design assure un flux d’air particulièrement efficace à l’avant.

Située sous la calandre Singleframe, l’admission d’air frais contrôlable régule le flux d’air pour qu’il circule efficacement autour de cette zone. Les capteurs de stationnement sont également situés à cet endroit. Les capteurs pour les systèmes d’assistance au conducteur sont installés derrière les quatre anneaux. De profil, une ligne d’épaule horizontale entre les feux avant et arrière divise visuellement la voiture en deux parties, créant un effet de lumière remarquable. Le côté supérieur capte la lumière, tandis que le côté inférieur apparait dans l’ombre. En lien avec les montants D inclinés, cela rend l’habitacle encore plus dynamique. Les passages émergents de la zone des épaules des roues avant et arrière rappellent le design de la quattro originale.

L’arrière présente également un design épuré. Séparée des feux arrière en deux parties, la fine bande

lumineuse, tracée avec précision, traverse nettement toute la largeur du véhicule, donnant un aspect propre à l’arrière. Au-dessous, le diffuseur est intégré au pare-chocs rehaussé.

La finition S line se distingue dès l’entrée de gamme avec des jantes 19’’ et des bumpers spécifiques. Le pack esthétique noir est disponible en option et comprend notamment des barres de toit noires, mais aussi les rétroviseurs extérieurs noirs et une calandre plus assombrie. Douze teintes extérieures sont disponibles sur ce nouveau modèle dont le Blanc Arkona en teinte gratuite. Les teintes métallisées notables sont le Noir Mythique, le Bleu Navarre, le Rouge Progressif ou encore le Gris Tambora. Des nouvelles teintes comme le Vert Sauge, le Bleu Malpelo ou encore le Brun Madeire en finition matte vont parfaire la Nouvelle Audi Q3.

Enfin, les teintes nacrées Gris Perle et Gris Daytona seront également disponibles sur les versions S line uniquement.

L’offre de jantes a été renouvelée, ainsi elle démarre en 18 pouces de série sur les finitions Dynamic et

Performance, et des jantes 19 pouces sur la finition S line. Un maximum de 20 pouces est proposé version S-Edition. La largeur des pneus passe de 215 à 235 millimètres. Des jantes aérodynamiques de 18 pouces à 19 pouces complètent la gamme. Ceux-ci incluent deux variantes à finition diamant en noir métallique : une jante de 19 pouces Audi Sport avec un design en trépied à cinq branches doubles et une jante de 20 pouces Audi Sport à 5 branches en W, noire contrasté Mat.

L’aérodynamisme et l’acoustique générale du véhicule ont été considérablement améliorés par rapport à la version précédente. En plus d’un coefficient de traînée de 0,30, l’accent est principalement mis sur le confort acoustique.

Le Nouveau Audi Q3 est le premier modèle Audi dans le segment SUV compacts à offrir un vitrage

acoustique pour les fenêtres latérales avant. En combinaison avec une étanchéité et une isolation

optimisées dans le véhicule, cela crée un concept acoustique harmonieux avec une amélioration

significative du confort de conduite.

La technologie d’éclairage du segment supérieur transforme la nuit en jour

La technologie d’éclairage de la Nouvelle Audi Q3 est disponible pour la première fois sur le segment A SUV compact d’Audi, grâce à l’adaptation des phares Matrix LED numériques du segment supérieur. La Nouvelle Audi Q3 est la première Audi à utiliser le module micro-LED, qui remplace le module DMD. Le module comporte 25 600 micro-LED et mesure environ 13 millimètres de large. Chaque micro-LED individuelle fait environ 40 micromètres de taille, ce qui représente environ la moitié de l’épaisseur d’un cheveu humain. L’utilisation de cette technologie micro-LED produit un éclairage considérablement amélioré et garantit ainsi un contraste très clair sur la route, ce qui est particulièrement avantageux lors des conditions météorologiques difficiles.

Les fonctions d’éclairage directionnel, connues sous le nom de maintien dans la voie, sont désormais plus étroitement liées aux fonctions d’assistances à la conduite. A présent, ces informations sont affichées directement dans l’affichage tête haute via un repère visuel aligné sur l’infrastructure routière, les fonctions d’éclairage sont améliorées et contribuent à augmenter encore plus la sécurité de conduite.

Nouvelle fonctionnalité : sur autoroute, si un véhicule est présent dans l’angle mort, l’avertissement de

changement de voie déclenche désormais un signal visuel via l’éclairage de la voie en complément de

l’avertissement actif d’angle mort. L’affichage de l’avertissement de sortie de voie dans le phare soutient également le conducteur sur les routes de campagne. De plus, les informations de circulation étendues projettent un flocon de neige sur la route comme symbole d’avertissement à partir d’environ 70 km/h en cas de conditions gelées possibles devant.

Un autre exemple de l’aide lumineuse avancée est visible lors de passages sur les chantiers de construction, où les conducteurs doivent souvent faire face à un manque de clarté. Ici, les phares Matrix LED numériques ajustent automatiquement l’éclairage éteignant la lumière de voie au profit de l’éclairage directionnel, afin de faciliter considérablement le maintien dans la bonne voie. Pour la première fois, les clients peuvent désactiver des fonctions individuelles des phares Matrix LED numériques, telles que les lumières de voie, via le MMI.

Le MMI peut également être utilisé pour sélectionner trois animations différentes pour les fonctions

dynamiques de retour à la maison/de départ de la maison lors de l’entrée dans le véhicule ou de l’arrêt du moteur. La technologie Matrix LED numérique impressionne donc également lorsque le véhicule est à l’arrêt.

Conjointement avec la source lumineuse micro-LED, les phares Matrix LED numériques assurent une

distribution de lumière très précise des pleins phares et un meilleur contrôle de l’éblouissement pour les autres usagers de la route, augmentant ainsi la sécurité routière.

Avec les modules Matrix LED numériques, les feux diurnes numériques avec technologie LED, composés de 23 segments par côté, rendent le véhicule facilement reconnaissable sur la route. En fonction des caractéristiques du véhicule, jusqu’à quatre signatures lumineuses numériques différentes avec des scénarios d’éclairage personnalisés pour l’arrivée et le départ peuvent être sélectionnées via le MM1.

L’arrière est orné de feux arrières OLED numériques optionnels, complétés par une bande lumineuse

LED continue et des anneaux illuminés. Un total de 36 segments différents est divisé en six panneaux

OLED numériques, permettant des signatures lumineuses arrière numériques.

L’intérieur : fonctionnel au concept clair

Comparé au modèle précédent, le design et la fonctionnalité ont été significativement améliorés. Avec ses contrastes marqués, le design met en scène les éléments de manière intentionnelle, pour offrir un intérieur à la fois harmonieux et accueillant.

Les zones d’inserts décoratifs, notamment le fameux Softwrap, s’étendent sur toute la largeur du tableau de bord, mettant en avant l’alignement horizontal pour un maximum d’espace. L’écran panoramique avec un tableau de bord d’instruments de 11,9 pouces et un écran tactile MMI de 12,8 pouces forme la fameuse scène numérique. Son design incurvé permet à l’écran d’être parfaitement orienté pour le conducteur.

Audi transfère ainsi la scène numérique du segment supérieur au segment compact. Un affichage tête haute présentant les informations importantes complète les affichages numériques. Des poignées de porte plates et une console moderne et épurée soulignent la sensation d’espace et de confort.

Le nouveau module de commande du volant présente de grands avantages pratiques.

Il intègre pour la première fois deux nouveaux leviers de colonne de direction, créant ainsi plus d’espace de rangement dans la console centrale, une nouvelle expérience utilisateur et une meilleure perception de l’espace. Le levier de droite sert de sélecteur de vitesses, celui de gauche sert d’élément de contrôle pour les fonctions d’éclairage et les essuie-glaces. L’élimination du sélecteur de vitesses sur la console centrale permet de disposer de plus d’espace avec deux porte-gobelets. L’Audi Phone box light de série, permet une recharge de 15 watts de puissance, y compris deux ports USB-C, et peut être fermé par un couvercle coulissant si désiré. Deux ports USB-C supplémentaires se trouvent à l’arrière.

Des packs d’éclairages d’ambiances intérieures sont disponibles en option (pack éclairage d’ambiance multi couleurs ou pack éclairage d’ambiance pro). L’éclairage de contour du tableau de bord et de la console centrale met en valeur les lignes épurées de l’habitacle. Tandis qu’un éclairage d’ambiance sous l’écran du MMI et dans les portes souligne le design intérieur.

Le pack éclairage d’ambiance pro est désormais disponible en option et permet d’avoir un éclairage

intérieur encore plus élargi notamment sur les panneaux de porte. Le panneau en tissu a été découpé au laser 300 fois pour permettre cet effet. Une source lumineuse dans le revêtement de porte rétroéclaire cinq segments qui, en raison de leurs tailles différentes, montrent une progression dynamique de l’éclairage -même lors du déverrouillage et du verrouillage du véhicule. Le panneau en tissu éclairé combine ainsi fonctionnalité et expérience de design émotionnelle. Trente couleurs différentes sont disponibles dans le MMI et augmentent les possibilités de personnalisation.

Les haut-parleurs du nouveau système sonore SONOS premium en option sont situés dans la partie

supérieure des portes, offrant une expérience d’écoute intense grâce à son nouveau son surround

virtuellement généré. Douze haut-parleurs haute performance, y compris le haut-parleur central et le

caisson de basses, sont alimentés par 420 watts de puissance maximale d’amplificateur. Les clients peuvent choisir parmi quatre profils sonores préconfigurés (neutre, concert, lounge et podcast). Ils ont également la possibilité d’élargir leur expérience sonore avec des fonctionnalités pouvant être ajoutées à tout moment via Functions on Demand (FoD).

Le système d’info divertissement de la Nouvelle Audi Q3 utilise Android Automotive OS comme système d’exploitation. Des applications tierces comme YouTube sont disponibles dans l’Audi Application Store, qui est directement intégré dans le MMI et ne nécessite donc pas de smartphone pour être utilisé.

L’assistant Audi, l’assistant vocal contrôlé par apprentissage, peut être utilisé pour gérer de nombreuses fonctions du véhicule. L’assistant est enrichi par l’IA — intégrée directement dans le véhicule — et apparaît pour la première fois sous forme d’avatar sur l’écran central tactile du MMI et, lorsqu’il est actif, également sous forme d’icône sur l’affichage tête haute ou le cockpit virtuel Audi. Les commandes comprises par l’assistant Audi sont également affichées dans le tableau de bord.

L’intérieur a été pensé non seulement pour offrir une expérience centrée sur le conducteur, mais aussi dans une démarche de durabilité. Du bois résistant et à croissance rapide est utilisé pour les applications en bois. Les éléments intérieurs en tissu lmpressum sont fabriqués à partir de 100 % de polyester. Les tissus d’ameublement Expedition, lmpressum, en tissu uni et en microfibre sont également entièrement fabriqués en polyester recyclé. Les tapis de sol en velours sont fabriqués à partir d’Econyl, une fibre en nylon entièrement recyclée à partir de vieux filets de pêche, de restes de tapis et de déchets industriels.

Audi se concentre ainsi sur une utilisation efficace et tournée vers l’avenir des ressources dans l’Audi Q3. Le volume du coffre de 488 litres démontre la praticité de la Nouvelle Audi Q3. Lorsque la banquette est avancée à son maximum et relevée en position verticale, cela permet d’obtenir 575 litres de chargement. Avec la banquette repliée, l’espace de rangement pour la Nouvelle Audi Q3 augmente jusqu’à 1386 litres.

La banquette peut être déplacée en longueur, et son angle peut être ajusté. La Nouvelle Audi Q3 offre une capacité de remorquage allant jusqu’à 2 100 kg.

Une gamme de motorisations simple et efficiente

Le nouveau Audi Q3 TDI 110 kW (150ch) est particulièrement adaptée pour les longs trajets. Elle est

équipée de série d’une transmission à traction avant et d’une boîte S tronic à sept vitesses. Ses 110 kW (150ch) et 360 Nm de couple assurent une faible consommation de carburant lors de longs voyages.

Nouveau système d’amortissement pour le confort et la puissance

En plus des moteurs, Audi a également considérablement amélioré la dynamique de conduite du Nouveau Audi Q3. La suspension de série développée offre une expérience de conduite améliorée. Dans l’ensemble, ce SUV au design dynamique est une voiture familiale adaptée pour un usage quotidien et impressionne par son agilité. La suspension adaptative est disponible en option via un pack.

La suspension pilotée réagit en continu aux caractéristiques de la surface de la route et à la situation de conduite actuelle, tout en prenant en compte des paramètres tels que la direction, le freinage et

l’accélération. L’amortissement idéal est calculé pour chaque roue en une fraction de seconde et ajusté sur les amortisseurs. Les amortisseurs à double valve à action rapide permettent également une meilleure et plus douce connexion de la carrosserie à la suspension. En même temps, le contrôle séparé des phases de rebond et de compression optimise la dynamique de conduite, car les vibrations d’expansion et de suspension peuvent être contrôlées indépendamment les unes des autres. L’écart entre le confort et la conduite sportive est plus perceptible.

Via le système Audi drive select du Nouveau Audi Q3, le mode Balanced remplace également le mode

automatique. Comme son nom l’indique, le mode Balanced représente l’équilibre optimal entre dynamique de conduite et confort. Le mode Blanced est activé chaque fois que le véhicule est démarré et peut également être configuré pour s’adapter aux besoins individuels. Le mode « Offroad plus » (pour les modèles équipés de la technologie quattro) peut également être présélectionné comme mode par défaut via le MMI si désiré.

Systèmes d’assistance à la conduite

En matière d’assistance au conducteur, la Nouvelle Audi Q3 s’appuie sur un large éventail de systèmes qui rendent la vie quotidienne sur la route beaucoup plus facile et augmentent ainsi la sécurité.

Les assistances à la conduite de série sont les suivantes : l’Audi park assist qui facilite le stationnement via les radars à l’avant et à l’arrière du véhicule, le régulateur de vitesse, l’alerte de sortie de voie avec assistance d’urgence, la reconnaissance des panneaux de circulation ainsi que la surveillance active du conducteur.

Les points forts pour un confort de conduite amélioré incluent l’assistant de conduite adaptatif plus qui prend en charge l’assistance longitudinale et latérale et a été complété par la fonction d’assistance au changement de voie.

Le système aide à l’accélération, au freinage, au maintien de la vitesse et au respect de la distance fixée, ainsi qu’au guidage dans la voie sur certaines sections de l’itinéraire à des vitesses allant jusqu’à 208 km/h. Le système prend également en charge les changements de voie assistés à des vitesses de 90 km/h ou plus sur les autoroutes. Ce dernier peut être activé via le MMI et utilise les données du radar arrière pour indiquer par des flèches blanches dans le tableau de bord et l’affichage tête haute si et dans quelle direction un changement de voie est possible. Si un changement de voie est initié en actionnant le clignotant, le système soutient activement le processus de direction.

En coordination avec des données en ligne, l’assistant de conduite adaptatif peut maintenir la voie du

véhicule même sans une bordure de voie reconnue et peut donc également augmenter le confort pour la circulation rurale et urbaine (hors autoroute). L’utilisation des données en ligne pour l’assistant de conduite adaptatif est incluse pendant trois ans après la livraison du véhicule. Après cela, les clients ont la possibilité de prolonger la durée moyennant des frais.

Pour la première fois, l’assistant d’urgence est désormais capable de prendre le contrôle du véhicule si le conducteur ne réagit plus. Dans ce cas, l’assistant d’urgence conduit indépendamment l’Audi Q3 vers l’accotement le plus proche et l’arrête (uniquement en coordination avec le pack Tech pro, disponible en option). Lorsque cela se produit, l’assistant émet des avertissements visuels, sonores et haptiques avec des à-coups de frein et active les feux de détresse.

Pour une sécurité encore plus grande sur la route, une caméra intérieure surveille également le conducteur pour détecter des signes de somnolence et de manque de concentration. Si le conducteur ne réagit pas aux avertissements de l’Audi Q3 pendant une certaine période, un signal d’avertissement retentit et un affichage visuel apparaît sur le tableau de bord. Si le conducteur ne réagit toujours pas, l’Audi Q3 se déporte automatiquement sur la bande d’arrêt d’urgence et initie un appel aux services d’urgence. Les données ne seront pas enregistrées.

L’Audi Park assist plus permet aux clients d’apprendre à leur Audi Q3 des manœuvres de stationnement individuelles. Si l’accès à un abri ou à un garage est difficile, l’Audi Q3 n’a besoin d’être entraînée qu’une seule fois et s’occupera ensuite du stationnement toute seule – le conducteur n’aura qu’à observer. Il en va de même pour la sortie d’une place de stationnement. La Nouvelle Audi Q3 peut mémoriser jusqu’à cinq manœuvres de stationnement, mesurant 50 mètres de long. Les manœuvres peuvent avoir des noms individuels.

Si votre trajet se termine dans une impasse, l’Audi Park assist plus, disponible en option, offre une aide

fiable. À des vitesses inférieures à 35 km/h, l’Audi Q3 peut mémoriser une distance d’environ 50 mètres et faire marche arrière de manière indépendante à une vitesse d’environ 10 km/h.

Dans la circulation urbaine, l’assistance au stationnement plus avec le système de stationnement aide le conducteur avec des manœuvres de direction ciblées lors du stationnement dès que les capteurs

ultrasoniques ont détecté un espace de stationnement perpendiculaire ou parallèle approprié.

L’Audi Park assist plus fournit également un support lors de la marche arrière pour sortir d’une place de stationnement et peut être activé pendant qu’une manœuvre de stationnement manuelle est en cours. Pour bénéficier de cette assistance, le conducteur doit suivre les instructions sur l’affichage et accélérer et freiner en conséquence. Les quatre caméras à large angle entourant le véhicule couvrent toute la zone directement autour du véhicule et permettent une variété de vues différentes pour des manœuvres encore plus pratiques. Le conducteur peut sélectionner différentes vues sur l’affichage MMI, facilitant ainsi le positionnement du véhicule dans l’espace de stationnement.

La reconnaissance des panneaux de signalisation affiche désormais aussi des panneaux d’avertissement : par exemple, le système reconnaît les panneaux de priorité, les chantiers, les passages piétons, les passages d’animaux et les passages à niveau.

Lancement et Prix

La troisième génération de l’Audi Q3 redéfinit les standards du segment des SUV compacts premium. Son lancement sur le marché marocain est prévu le 5 février 2026, avec deux silhouettes – SUV et Sportback – déclinées en quatre finitions, avec un prix de lancement à partir de 465 00 Dhs.