La Bourse de Casablanca débute en hausse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges en hausse vendredi, son indice principal, le MASI, progressant de 0,08% à 18.660,09 points (pts).

L’indice MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,26% à 1.444,28 pts, tandis que le MASI ESG, composé des entreprises ayant les meilleures notations ESG, reculait de 0,09% à 1.260,8 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, indice thématique mesurant la performance des petites et moyennes capitalisations cotées à la Bourse de Casablanca, diminuait de 0,39% à 1.874,65 pts.

Aux valeurs individuelles, Alliances (+4,31% à 520 DH), Résidences Dar Saada (+2,46% à 154 DH), TGCC (+2,25% à 865 DH), Taqa Morocco (+2,02% à 2.020 DH) et Stokvis Nord Afrique (+1,2% à 93 DH) réalisaient les meilleures performances.

À l’inverse, Involys (-4,72% à 171,5 DH), Stroc Industrie (-2,61% à 220,1 DH), Ennakl (-1,38% à 50,1 DH), Douja Prom Addoha (-1,32% à 30 DH) et Cash Plus (-1,31% à 291,15 DH) accusaient les plus fortes baisses.

Jeudi, le MASI avait clôturé sur un gain de 1,52%.