IDARATI x.0 : la future super-application qui rapprochera citoyens et administration

Le Ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration (MTNRA) souhaite, dans le cadre de sa mission de réforme de l’administration co-construire avec différentes parties une méta-application IDARATI x.0 qui rapprochera les citoyens de l’administration en leur offrant un accès intelligent à différents services dépassant ainsi le seul routage centralisé vers ces services.

Ce projet devra respecter, sur le plan méthodologique, les « concepts de Privacy by design » et de « Security by design ».

Dans cet objectif et prenant en compte les ateliers initiés par la Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à caractère Personnel (CNDP), en 2024, sur la protection des données à caractère personnel et le concept de wallet, destinés aux organismes concernés et aux régulateurs, le MNTRA et la CNDP proposent à plusieurs institutions de contribuer à définir et vérifier l’architecture des options favorisant la mise en place d’une méta application utilisant un wallet national intelligent de contenants s’appuyant sur un conteneur adossé à l’identité nationale régalienne (carte nationale d’identité) mis à disposition par la Direction Nationale de la Sûreté Nationale (DGSN).

Les premières institutions et entreprises signataires avec le MTNRA et la CNDP sont :

Pour les institutions : le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Ministère du Transport et de la Logistique, l’Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie (ANCFCC),

L’Agence Nationale de la Sécurité Routière (NARSA), la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS).

Pour les entreprises : IDAKTO, SHAREID, La Marocaine Electronique des E-Services.

Il est prévu que d’autres institutions et entreprises rejoignent le projet.