La Bourse de Casablanca clôture dans le rouge ce vendredi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a clôturé dans le rouge vendredi, son indice principal, le MASI, lâchant 0,39% à 18.573,12 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a reculé de 0,62% à 1.431,63 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, s’est replié de 0,46% à 1.256,2 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, a gagné 0,11% à 1.869,36 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index a perdu 0,77% à 17.105,26 pts et le FTSE CSE Morocco All-Liquid a cédé 0,53% à 15.812,02 pts.

Sur le plan sectoriel, les indices “Ingénieries et biens d’équipement industriels” (-3,42%), “Industrie pharmaceutique” (-2,61%) et “Distributeurs” (-2,23%) ont enregistré les plus fortes baisses.

Les secteurs « Mines » (+0,87%), “Matériels, logiciels et services informatiques” (+0,56%) et “Transport” (+0,47%) ont affiché les plus fortes progressions.

Les échanges ont atteint plus de 685,7 millions de dirhams (MDH), réalisés principalement sur le marché central et dominés par les transactions sur Compagnie Minière de Touissit (87,83 MDH), Attijariwafa Bank (84,63 MDH) et Alliances (56,83 MDH).

La capitalisation boursière s’est établie à plus de 1.033,86 milliards de dirhams.

Aux valeurs individuelles, Addoha (-7,24% à 28,2 DH), Lesieur Cristal (-4,23% à 340 DH), Stroc Industrie (-3,98% à 217 DH), Crédit du Maroc (-3,39% à 1.110 DH) et Sothema (-2,79% à 1.740 DH) ont accusé les plus forts replis.

À l’inverse, Minière Touissit (+6,32% à 3.060 DH), AGMA (+5,46% à 6.855 DH), IB Maroc.com (+4,17% à 68,75 DH), Alliances (+3,31% à 515 DH) et Unimer (+2,50% à 164 DH) ont réalisé les meilleures performances.

S.L