Bourse de Casablanca : synthèse global des résultats de l’IPO de SGTM

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici la synthèse global des résultats de l’introduction en Bourse (IPO – Initial Public Offering) du groupe SGTM (Société générale des travaux du Maroc), dont la cérémonie de première cotation s’est tenue mardi à la Bourse de Casablanca.

• Prix de l’action : 420 dirhams

• Montant souscrit : 171.113.399.900 dirhams

• Actions demandées : 408.779.049

• Actions attribuées : 12.000.000

• Taux moyen de satisfaction de la demande : 2,94%

• Nombre de souscripteurs : 171.377

• Nombre de régions ayant souscrit : 12

• Nombre de nationalités différentes des souscripteurs : 95

• Montant attribué : 4.826.704.320 dirhams