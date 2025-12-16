Maroc
Bourse de Casablanca : synthèse global des résultats de l’IPO de SGTM
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici la synthèse global des résultats de l’introduction en Bourse (IPO – Initial Public Offering) du groupe SGTM (Société générale des travaux du Maroc), dont la cérémonie de première cotation s’est tenue mardi à la Bourse de Casablanca.
• Prix de l’action : 420 dirhams
• Montant souscrit : 171.113.399.900 dirhams
• Actions demandées : 408.779.049
• Actions attribuées : 12.000.000
• Taux moyen de satisfaction de la demande : 2,94%
• Nombre de souscripteurs : 171.377
• Nombre de régions ayant souscrit : 12
• Nombre de nationalités différentes des souscripteurs : 95
• Montant attribué : 4.826.704.320 dirhams