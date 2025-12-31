Economie

Devises vs Dirham : les cours du mercredi 31 décembre 2025

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)31 décembre 2025 - 09:19
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 31 décembre 2025.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2632 – 11,9274

1 DOLLAR U.S.A. 8,7495 – 10,1683

1 DOLLAR CANADIEN 6,3837 – 7,4189

1 LIVRE STERLING 11,771 – 13,679

1 LIVRE GIBRALTAR 11,771 – 13,679

1 FRANC SUISSE 11,031 – 12,819

1 RIYAL SAOUDIEN 2,333 – 2,7114

1 DINAR KOWEITIEN 28,445 – 33,057

1 DIRHAM E.A.U. 2,3822 – 2,7684

1 RIYAL QATARI 2,4002 – 2,7894

1 DINAR BAHREINI 23,208 – 26,972

100 YENS JAPONAIS 5,5861 – 6,4919

1 RIYAL OMANI 22,726 – 26,412.



Le message émouvant de Hakim Ziyech à sa maman (PHOTO)
Lire l'article








Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)31 décembre 2025 - 09:19



Bouton retour en haut de la page