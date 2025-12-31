Economie
Devises vs Dirham : les cours du mercredi 31 décembre 2025
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 31 décembre 2025.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2632 – 11,9274
1 DOLLAR U.S.A. 8,7495 – 10,1683
1 DOLLAR CANADIEN 6,3837 – 7,4189
1 LIVRE STERLING 11,771 – 13,679
1 LIVRE GIBRALTAR 11,771 – 13,679
1 FRANC SUISSE 11,031 – 12,819
1 RIYAL SAOUDIEN 2,333 – 2,7114
1 DINAR KOWEITIEN 28,445 – 33,057
1 DIRHAM E.A.U. 2,3822 – 2,7684
1 RIYAL QATARI 2,4002 – 2,7894
1 DINAR BAHREINI 23,208 – 26,972
100 YENS JAPONAIS 5,5861 – 6,4919
1 RIYAL OMANI 22,726 – 26,412.