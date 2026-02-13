Economie

Devises vs Dirham : les cours de ce vendredi 13 février 2026

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)13 février 2026 - 09:02
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 13 février 2026.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,3027 – 11,9735

1 DOLLAR U.S.A. 8,6943 – 10,1041

1 DOLLAR CANADIEN 6,377 – 7,411

1 LIVRE STERLING 11,821 – 13,737

1 LIVRE GIBRALTAR 11,821 – 13,737

1 FRANC SUISSE 11,272 – 13,1

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3183 – 2,6943

1 DINAR KOWEITIEN 28,343 – 32,939

1 DIRHAM E.A.U. 2,3671 – 2,7509

1 RIYAL QATARI 2,3854 – 2,7722

1 DINAR BAHREINI 23,062 – 26,802

100 YENS JAPONAIS 5,6622 – 6,5804

1 RIYAL OMANI 22,583 – 26,245.



