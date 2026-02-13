Economie
Devises vs Dirham : les cours de ce vendredi 13 février 2026
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 13 février 2026.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,3027 – 11,9735
1 DOLLAR U.S.A. 8,6943 – 10,1041
1 DOLLAR CANADIEN 6,377 – 7,411
1 LIVRE STERLING 11,821 – 13,737
1 LIVRE GIBRALTAR 11,821 – 13,737
1 FRANC SUISSE 11,272 – 13,1
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3183 – 2,6943
1 DINAR KOWEITIEN 28,343 – 32,939
1 DIRHAM E.A.U. 2,3671 – 2,7509
1 RIYAL QATARI 2,3854 – 2,7722
1 DINAR BAHREINI 23,062 – 26,802
100 YENS JAPONAIS 5,6622 – 6,5804
1 RIYAL OMANI 22,583 – 26,245.