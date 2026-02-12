Economie

Devises vs Dirham : les cours de ce jeudi 12 février 2026

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)12 février 2026 - 09:37
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 12 février 2026.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,3097 – 11,9815

1 DOLLAR U.S.A. 8,68330 – 10,0913

1 DOLLAR CANADIEN 6,39550 – 7,43270

1 LIVRE STERLING 11,8390 – 13,7590

1 LIVRE GIBRALTAR 11,8390 – 13,7590

1 FRANC SUISSE 11,2640 – 13,0900

1 RIYAL SAOUDIEN 2,31530 – 2,69070

1 DINAR KOWEITIEN 28,2890 – 32,8770

1 DIRHAM E.A.U. 2,36410 – 2,74750

1 RIYAL QATARI 2,38170 – 2,76790

1 DINAR BAHREINI 23,0320 – 26,7670

100 YENS JAPONAIS 5,67530 – 6,59570

1 RIYAL OMANI 22,5540 – 26,2120.



Coupe Davis: le moment où Nicolas Mejia a nargué le public marocain (VIDEO)
Lire l'article




Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)12 février 2026 - 09:37






Bouton retour en haut de la page