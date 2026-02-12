Economie
Devises vs Dirham : les cours de ce jeudi 12 février 2026
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 12 février 2026.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,3097 – 11,9815
1 DOLLAR U.S.A. 8,68330 – 10,0913
1 DOLLAR CANADIEN 6,39550 – 7,43270
1 LIVRE STERLING 11,8390 – 13,7590
1 LIVRE GIBRALTAR 11,8390 – 13,7590
1 FRANC SUISSE 11,2640 – 13,0900
1 RIYAL SAOUDIEN 2,31530 – 2,69070
1 DINAR KOWEITIEN 28,2890 – 32,8770
1 DIRHAM E.A.U. 2,36410 – 2,74750
1 RIYAL QATARI 2,38170 – 2,76790
1 DINAR BAHREINI 23,0320 – 26,7670
100 YENS JAPONAIS 5,67530 – 6,59570
1 RIYAL OMANI 22,5540 – 26,2120.