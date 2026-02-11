Economie

Devises vs Dirham : les cours du mercredi 11 février 2026

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)11 février 2026 - 09:13
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 11 février 2026.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,3225 – 11,9965

1 DOLLAR U.S.A. 8,6649 – 10,0701

1 DOLLAR CANADIEN 6,4047 – 7,4433

1 LIVRE STERLING 11,845 – 13,765

1 LIVRE GIBRALTAR 11,845 – 13,765

1 FRANC SUISSE 11,311 – 13,145

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3104 – 2,685

1 DINAR KOWEITIEN 28,238 – 32,818

1 DIRHAM E.A.U. 2,3591 – 2,7417

1 RIYAL QATARI 2,3771 – 2,7625

1 DINAR BAHREINI 22,984 – 26,712

100 YENS JAPONAIS 5,6553 – 6,5723

1 RIYAL OMANI 22,506 – 26,156.



