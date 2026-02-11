Economie
Devises vs Dirham : les cours du mercredi 11 février 2026
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 11 février 2026.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,3225 – 11,9965
1 DOLLAR U.S.A. 8,6649 – 10,0701
1 DOLLAR CANADIEN 6,4047 – 7,4433
1 LIVRE STERLING 11,845 – 13,765
1 LIVRE GIBRALTAR 11,845 – 13,765
1 FRANC SUISSE 11,311 – 13,145
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3104 – 2,685
1 DINAR KOWEITIEN 28,238 – 32,818
1 DIRHAM E.A.U. 2,3591 – 2,7417
1 RIYAL QATARI 2,3771 – 2,7625
1 DINAR BAHREINI 22,984 – 26,712
100 YENS JAPONAIS 5,6553 – 6,5723
1 RIYAL OMANI 22,506 – 26,156.