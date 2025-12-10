La Bourse de Casablanca ouvre sa séance en bonne mine ce mercredi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a ouvert en bonne mine mercredi, son indice principal, le MASI, augmentant de 0,38% à 18.528,08 points (pts).

Le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, se bonifiait de 0,45% à 11.507,18 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, avançait de 0,48% à 1.253,05 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, s’appréciait de 0,28% à 1.822,15 pts.

Mardi, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,08%.

