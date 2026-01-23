Wydad : la valeur marchande du club en forte hausse

La valeur marchande du Wydad Athletic Club a connu une hausse spectaculaire par rapport à ce qu’elle était il y a encore quelques semaines, dans le sillage de ses récentes opérations sur le marché des transferts.

À la suite du dernier mercato hivernal, la valeur marchande du Wydad s’élève désormais à 21 millions d’euros, contre environ 18 millions d’euros auparavant.

Cette progression notable s’explique par les dernières recrues du club, mais également par la revalorisation de certains joueurs de l’effectif. La valeur la plus élevée demeure toutefois celle de la star Hakim Ziyech.

Le Wydad distance ainsi largement son plus proche poursuivant, la Renaissance de Berkane, dont la valeur marchande est estimée à 17,66 millions d’euros, suivie de l’AS FAR avec 12,84 millions d’euros. À noter cependant que l’effectif du Wydad pourrait encore évoluer, certains joueurs étant susceptibles de quitter le club dans les derniers jours du mercato.