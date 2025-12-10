Economie

Devises vs Dirham: les cours de change de ce mercredi 10 décembre

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)10 décembre 2025 - 09:41
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 10 décembre 2025 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2328 – 11,8922

1 DOLLAR U.S.A. 8,7918 – 10,2176

1 DOLLAR CANADIEN 6,3493 – 7,3789

1 LIVRE STERLING 11,711 – 13,611

1 LIVRE GIBRALTAR 11,711 – 13,611

1 FRANC SUISSE 10,913 – 12,683

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3428 – 2,7228

1 DINAR KOWEITIEN 28,638 – 33,282

1 DIRHAM E.A.U. 2,3938 – 2,782

1 RIYAL QATARI 2,4118 – 2,8028

1 DINAR BAHREINI 23,32 – 27,102

100 YENS JAPONAIS 5,611 – 6,5208

1 RIYAL OMANI 22,836 – 26,54

