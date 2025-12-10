Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce mercredi 10 décembre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 10 décembre 2025 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2328 – 11,8922
1 DOLLAR U.S.A. 8,7918 – 10,2176
1 DOLLAR CANADIEN 6,3493 – 7,3789
1 LIVRE STERLING 11,711 – 13,611
1 LIVRE GIBRALTAR 11,711 – 13,611
1 FRANC SUISSE 10,913 – 12,683
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3428 – 2,7228
1 DINAR KOWEITIEN 28,638 – 33,282
1 DIRHAM E.A.U. 2,3938 – 2,782
1 RIYAL QATARI 2,4118 – 2,8028
1 DINAR BAHREINI 23,32 – 27,102
100 YENS JAPONAIS 5,611 – 6,5208
1 RIYAL OMANI 22,836 – 26,54
S.L.