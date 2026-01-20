Ford dévoile le nouveau Bronco RTR

Fruit d’un développement conjoint entre Ford et RTR Vehicles, le nouveau Bronco RTR s’impose comme une interprétation plus radicale et plus affûtée du tout-terrain moderne. Inspiré des conditions extrêmes imposées par le relief de la Johnson Valley, ce modèle revendique plus que jamais un ADN résolument compétitif, tout en restant accessible dans sa philosophie comme dans son positionnement, loin des préparations hors de prix.

Après la Mustang RTR, cette nouvelle déclinaison prolonge une collaboration déjà éprouvée sur les terrains les plus exigeants, allant de la Formula Drift à l’Ultra4. Le Bronco RTR s’inscrit ainsi dans la logique de proposer un véhicule de série capable d’associer caractère visuel fort, efficacité mécanique et cohérence économique, tout en enrichissant l’ADN performance des gammes Bronco et Mustang.

Pensé pour évoluer aussi bien sur la roche que dans le sable ou la boue, le Bronco RTR adopte une approche inédite dans l’offre Ford. Deux niveaux de performances sont proposés dès la sortie d’usine, permettant aux conducteurs de choisir un niveau d’engagement adapté à leur pratique, sans compromis sur la robustesse ou le plaisir de conduite.

Pour la première fois sur un Bronco, la configuration de série associe pneus tout-terrain de 33 pouces et suspension hautes capacités. Cette combinaison transforme le comportement du véhicule, améliore la stabilité à haute vitesse et affirme visuellement une posture plus large, plus posée, immédiatement reconnaissable.

Le développement du modèle s’est appuyé sur une campagne d’essais intensifs, menée sur les terrains les plus éprouvants de Baja et de Johnson Valley, en collaboration avec Vaughn Gittin Jr., Loren Healy et leurs équipes. Objectif : valider chaque choix technique dans des conditions réelles, sans concession, conformément à la philosophie « Built Wild » de Ford.

Pour les conducteurs en quête de performances maximales sans basculer vers le Bronco Raptor, le pack Sasquatch constitue l’option de référence. Il intègre des pneus Goodyear de 35 pouces et le système de suspension HOSS 3.0, équipé d’amortisseurs internes Fox directement dérivés de ceux du F-150 Raptor. Jusqu’ici réservé au Badlands, cet ensemble devient accessible sur le RTR, offrant le plus haut niveau de performances suspension hors Raptor.

Pensé pour maintenir un rythme élevé sur terrains ouverts, le Bronco RTR bénéficie d’évolutions ciblées : direction renforcée, refroidissement optimisé avec un ventilateur de 1 000 W inspiré du Raptor, et technologie turbo anti-latence améliorée. L’ensemble garantit une motricité constante et un contrôle précis, même sur les surfaces les plus instables.

Directement issue du monde de la compétition, la technologie turbo anti-latence maintient la pression du turbo lorsque l’accélérateur est relâché, assurant une réponse immédiate à la remise des gaz. Un atout déterminant dans le franchissement de dunes profondes ou de zones meubles, où la moindre hésitation peut coûter cher.

Sur le plan esthétique, le Bronco RTR adopte une identité immédiatement identifiable. Calandre exclusive à signature lumineuse spécifique, accents Hyper Lime appliqués aux graphismes et protections de jantes RTR Evo 6 de 17 pouces compatibles beadlock, chaque détail participe à une lecture visuelle plus agressive, renforcée par la teinte Avalanche Gray, également partagée avec la Mustang RTR.

Selon la direction de la marque Bronco, ce modèle se positionne comme une alternative crédible pour accéder à une performance inspirée du Raptor, tout en conservant un prix de départ inférieur à celui d’un Badlands équipé du pack Sasquatch.

Le Bronco RTR sera présenté pour la première fois au Salon de l’auto de Détroit 2026, avant une apparition très attendue au King of the Hammers à Johnson Valley en février, puis sur plusieurs événements majeurs au cours de l’année. Les commandes ouvriront en octobre 2026, pour des premières livraisons prévues dès janvier 2027.