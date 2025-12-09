La Bourse de Casablanca entame sa séance dans le vert ce mardi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a débuté ses échanges dans le vert mardi, son indice principal, le MASI, augmentant de 0,07% à 18.486,11 points (pts).

Peu après l’ouverture, le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, s’adjugeait 0,11% à 1.501,51 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, diminuait de 0,2% à 1.250,84 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, perdait 0,13% à 1.816,47 pts.

Aux valeurs individuelles, M2M Group (+7,64% à 473,95 DH), Cartier Saada (+3,4% à 35,26 DH), Microdata (+3,32% à 777 DH), Alliances (+2,72% à 576,8 DH) et Maghreb Oxygène (+2,69% à 420 DH) réalisaient les meilleures performances.

En revanche, Société des Boissons du Maroc (-5,62% à 2.151 DH), Autohall Morocco (-2,13% à 2.300 DH), Bank of Africa (-2,04% à 231 DH), CIH Bank (-1,83% à 376,1 DH) et Attijariwafa Bank (-1,2% à 411 DH) accusaient les plus fortes baisses.

Lundi, le MASI avait clôturé sur un léger gain de 0,02%.

S.L.