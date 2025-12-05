Economie

Devises vs Dirham : les cours du vendredi 05 décembre 2025

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)5 décembre 2025 - 09:43
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 05 décembre 2025.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2435 – 11,9045

1 DOLLAR U.S.A. 8,7769 – 10,2001

1 DOLLAR CANADIEN 6,2953 – 7,3161

1 LIVRE STERLING 11,727 – 13,629

1 LIVRE GIBRALTAR 11,727 – 13,629

1 FRANC SUISSE 10,944 – 12,718

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3386 – 2,717

1 DINAR KOWEITIEN 28,612 – 33,252

1 DIRHAM E.A.U. 2,3897 – 2,7773

1 RIYAL QATARI 2,4073 – 2,7977

1 DINAR BAHREINI 23,28 – 27,056

100 YENS JAPONAIS 5,6841 – 6,6059

1 RIYAL OMANI 22,797 – 26,493.



