Economie
Devises vs Dirham : les cours du vendredi 05 décembre 2025
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 05 décembre 2025.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2435 – 11,9045
1 DOLLAR U.S.A. 8,7769 – 10,2001
1 DOLLAR CANADIEN 6,2953 – 7,3161
1 LIVRE STERLING 11,727 – 13,629
1 LIVRE GIBRALTAR 11,727 – 13,629
1 FRANC SUISSE 10,944 – 12,718
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3386 – 2,717
1 DINAR KOWEITIEN 28,612 – 33,252
1 DIRHAM E.A.U. 2,3897 – 2,7773
1 RIYAL QATARI 2,4073 – 2,7977
1 DINAR BAHREINI 23,28 – 27,056
100 YENS JAPONAIS 5,6841 – 6,6059
1 RIYAL OMANI 22,797 – 26,493.