Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce vendredi 9 janvier
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 9 janvier 2026 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2351 – 11,8949
1 DOLLAR U.S.A. 8,7893 – 10,2145
1 DOLLAR CANADIEN 6,3341 – 7,3613
1 LIVRE STERLING 11,793 – 13,705
1 LIVRE GIBRALTAR 11,793 – 13,705
1 FRANC SUISSE 10,986 – 12,768
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3437 – 2,7237
1 DINAR KOWEITIEN 28,582 – 33,217
1 DIRHAM E.A.U. 2,393 – 2,781
1 RIYAL QATARI 2,411 – 2,802
1 DINAR BAHREINI 23,314 – 27,094
100 YENS JAPONAIS 5,5808 – 6,4858
1 RIYAL OMANI 22,829 – 26,531
S.L