Devises vs Dirham: les cours de change de ce vendredi 9 janvier

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)9 janvier 2026 - 09:31
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 9 janvier 2026 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2351 – 11,8949

1 DOLLAR U.S.A. 8,7893 – 10,2145

1 DOLLAR CANADIEN 6,3341 – 7,3613

1 LIVRE STERLING 11,793 – 13,705

1 LIVRE GIBRALTAR 11,793 – 13,705

1 FRANC SUISSE 10,986 – 12,768

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3437 – 2,7237

1 DINAR KOWEITIEN 28,582 – 33,217

1 DIRHAM E.A.U. 2,393 – 2,781

1 RIYAL QATARI 2,411 – 2,802

1 DINAR BAHREINI 23,314 – 27,094

100 YENS JAPONAIS 5,5808 – 6,4858

1 RIYAL OMANI 22,829 – 26,531

