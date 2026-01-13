Economie
Devises vs Dirham : les cours du mardi 13 janvier 2026
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 13 janvier 2026.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2398 – 11,9004
1 DOLLAR U.S.A. 8,782 – 10,206
1 DOLLAR CANADIEN 6,328 – 7,3542
1 LIVRE STERLING 11,828 – 13,746
1 LIVRE GIBRALTAR 11,828 – 13,746
1 FRANC SUISSE 11,01 – 12,796
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3417 – 2,7215
1 DINAR KOWEITIEN 28,532 – 33,158
1 DIRHAM E.A.U. 2,3909 – 2,7787
1 RIYAL QATARI 2,4089 – 2,7995
1 DINAR BAHREINI 23,294 – 27,072
100 YENS JAPONAIS 5,5288 – 6,4254
1 RIYAL OMANI 22,811 – 26,509