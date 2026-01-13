Economie

Devises vs Dirham : les cours du mardi 13 janvier 2026

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)13 janvier 2026 - 09:09
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 13 janvier 2026.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2398 – 11,9004

1 DOLLAR U.S.A. 8,782 – 10,206

1 DOLLAR CANADIEN 6,328 – 7,3542

1 LIVRE STERLING 11,828 – 13,746

1 LIVRE GIBRALTAR 11,828 – 13,746

1 FRANC SUISSE 11,01 – 12,796

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3417 – 2,7215

1 DINAR KOWEITIEN 28,532 – 33,158

1 DIRHAM E.A.U. 2,3909 – 2,7787

1 RIYAL QATARI 2,4089 – 2,7995

1 DINAR BAHREINI 23,294 – 27,072

100 YENS JAPONAIS 5,5288 – 6,4254

1 RIYAL OMANI 22,811 – 26,509



