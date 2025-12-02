Economie
Devises vs Dirham : les cours du mardi 02 décembre 2025
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 02 décembre 2025.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2238 – 11,8818
1 DOLLAR U.S.A. 8,8045 – 10,2323
1 DOLLAR CANADIEN 6,2907 – 7,3109
1 LIVRE STERLING 11,632 – 13,518
1 LIVRE GIBRALTAR 11,632 – 13,518
1 FRANC SUISSE 10,946 – 12,722
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3456 – 2,726
1 DINAR KOWEITIEN 28,675 – 33,325
1 DIRHAM E.A.U. 2,3972 – 2,786
1 RIYAL QATARI 2,4153 – 2,8069
1 DINAR BAHREINI 23,354 – 27,142
100 YENS JAPONAIS 5,6527 – 6,5693
1 RIYAL OMANI 22,869 – 26,577.