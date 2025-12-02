Economie

Devises vs Dirham : les cours du mardi 02 décembre 2025

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)2 décembre 2025 - 09:09
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 02 décembre 2025.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2238 – 11,8818

1 DOLLAR U.S.A. 8,8045 – 10,2323

1 DOLLAR CANADIEN 6,2907 – 7,3109

1 LIVRE STERLING 11,632 – 13,518

1 LIVRE GIBRALTAR 11,632 – 13,518

1 FRANC SUISSE 10,946 – 12,722

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3456 – 2,726

1 DINAR KOWEITIEN 28,675 – 33,325

1 DIRHAM E.A.U. 2,3972 – 2,786

1 RIYAL QATARI 2,4153 – 2,8069

1 DINAR BAHREINI 23,354 – 27,142

100 YENS JAPONAIS 5,6527 – 6,5693

1 RIYAL OMANI 22,869 – 26,577.



nouveau Renault Austral E-Tech 200 ch : le SUV gagne en confort et en efficience
Lire l'article








Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)2 décembre 2025 - 09:09



Bouton retour en haut de la page