L’acteur Assaad Bouab est le nouvel ambassadeur officiel de Peugeot au Maroc

Peugeot Maroc franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de marque en annonçant la nomination de l’acteur Assaad Bouab comme ambassadeur officiel de Peugeot au Maroc. Une collaboration qui s’impose naturellement : une marque automobile emblématique qui élève son storytelling à une nouvelle dimension créative, et un artiste reconnu à l’international dont l’élégance naturelle, la force d’incarnation et le parcours cinématographique traduisent parfaitement l’essence de Peugeot.

Assaad Bouab incarne depuis des années un Maroc moderne, ouvert sur le monde, tout en portant fièrement ses racines. Sa nomination traduit l’ambition de Peugeot d’exprimer davantage son identité à travers des visages qui inspirent et qui incarnent des récits inspirants.

Un nouveau positionnement inspiré par le cinéma

Cette collaboration s’inscrit parfaitement dans la nouvelle vision de la marque Peugeot qui se positionne aujourd’hui sur un nouveau territoire d’expression, résolument tourné vers l’univers du cinéma. Ce choix stratégique permet à la marque de raconter des histoires fortes, de célébrer l’émotion et de donner vie à ses trois piliers fondamentaux :

Le French Charisma , incarné par un design audacieux et une élégance à la française ;

, incarné par un design audacieux et une élégance à la française ; Les Driving Sensations , symbolisées par une expérience de conduite immersive portée par des technologies exclusives comme le Peugeot i-Cockpit® ;

, symbolisées par une expérience de conduite immersive portée par des technologies exclusives comme le Peugeot i-Cockpit® ; Designed to Last, reflet d’un engagement durable dans la qualité, la fiabilité et l’ingénierie.

Le cinéma, par son pouvoir narratif et émotionnel, devient ainsi le cadre idéal pour mettre en lumière la signature “Serious about pleasure”, qui illustre la dualité assumée entre la rigueur de l’innovation et la passion du plaisir de conduire. Le choix d’Assaad Bouab, acteur maîtrisant parfaitement l’art de l’expression et de la narration, s’inscrit naturellement dans ce virage stratégique.

Une stratégie qui vise à promouvoir les talents et le contenue marocain

Le Maroc s’engage aujourd’hui dans une transformation ambitieuse alliant modernité et traditions. Dans cet élan, Peugeot joue un rôle moteur, en tant que marque profondément ancrée dans la vie des Marocains et pleinement engagée dans l’essor du pays.

Dans la continuité de cette démarche et dans un objectif de renforcer sa proximité avec ses clients, la marque veille à adapter ses contenus promotionnels à la culture locale tout en encourageants la production marocaine à travers plusieurs collaborations que ce soit avec des jeunes talents ou des stars connus de la place.

Cette dynamique témoigne d’une conviction forte : le Maroc n’est pas seulement un marché pour Peugeot, mais un véritable partenaire de développement, un pays où la marque construit, innove et investit pour l’avenir.

Une prise de parole qui affirme les valeurs de la marque

“Avec Assaad Bouab, nous ne nous contentons pas d’associer un nom à notre marque. Nous écrivons un scénario où Peugeot tient un rôle principal dans un script où le Maroc évolue, toujours fier de ses racines mais résolument tourné vers un avenir moderne. Une histoire qui incarne les valeurs portées par Peugeot, celle d’une marque historique mais innovante qui apporte du plaisir et de la fierté à ses utilisateurs.” — Hind El Youssi Tazi, Directrice de la marque Peugeot au Maroc

Cette collaboration marque une volonté claire : créer une relation durable, émotionnelle et profondément humaine entre Peugeot et les Marocains. Une histoire écrite avec des talents locaux, nourrie par l’ambition du pays et portée par la puissance narrative du cinéma.