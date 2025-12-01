Accident à Casablanca : un camion percute un bus, 8 blessés

A la Une

Lundi, un accident violent impliquant un poids lourd et un bus de transport public sur le boulevard de la Grande Ceinture à Casablanca a fait huit blessés, dont la gravité des blessures varie.

Les blessés ont été transportés en urgence à l’hôpital Mohammed V de Casablanca pour recevoir les premiers soins. Selon les premières informations, l’excès de vitesse des conducteurs serait à l’origine de cet accident tragique.

Les services de sécurité dépêchés sur place ont ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances de l’incident et d’établir les responsabilités.