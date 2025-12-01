L’UPF ouvre le débat sur l’employabilité à l’ère du changement

Et si l’employabilité n’était plus simplement une question de compétences, mais un véritable terrain d’innovation, d’agilité et de vision entrepreneuriale ?

C’est le pari que relève cette année l’Université Privée de Fès (UPF), qui donne rendez-vous aux entreprises, experts, chercheurs d’emploi, étudiants et institutionnels les 4 et 5 décembre 2025 pour la 10ᵉ édition du Forum RH, devenu en une décennie l’un des événements phares de l’écosystème emploi-formation de la région Fès–Meknès.

Cette édition, portée par un thème ambitieux et résolument prospectif :

« Repenser l’employabilité à l’ère du changement, entre recrutement innovant et esprit entrepreneurial : un triangle d’avenir »,

propose un espace de réflexion où se croisent tendances globales, transformations technologiques, enjeux territoriaux et perspectives concrètes pour les talents de demain.

Cet événement d’envergure réunira des experts de renom, plus de 30 entreprises prestigieuses, ainsi que des étudiants et lauréats talentueux autour de conférences thématiques et d’échanges constructifs. Des stands seront également mis en place, offrant un cadre professionnel pour la tenue d’entretiens, la présentation des opportunités professionnelles, et l’identification des besoins spécifiques des entreprises participantes.

La conférence d’ouverture sera animée par un panel d’experts et de décideurs représentant des institutions majeures du paysage économique et entrepreneurial :

Imane BELMAATI : Experte en politiques d’emploi, d’entrepreneuriat et en stratégies d’impact

Experte en politiques d’emploi, d’entrepreneuriat et en stratégies d’impact Ahmed BENZAKOUR : Direction RH – Développement RH – Sonasid

Direction RH – Développement RH – Amjad KITI : Directeur du Pôle Offre Territoriale – CRI Fès-Meknès

: Directeur du Pôle Offre Territoriale – Mme. Awatef Housni : Morocco ETI & Skills factory Director – Capgemini Engineering

Ces interventions offriront aux participants un panorama unique des leviers mobilisés par les leaders internationaux pour répondre aux défis du recrutement, de la fidélisation et de la montée en compétence dans des environnements régionaux en pleine mutation.

La 10éme édition du Forum RH est conçu comme un véritable hub d’interactions, où les entreprises viennent :

• Présenter leurs besoins et projets de recrutement,

• Identifier des profils alignés avec les tendances émergentes,

• Rencontrer étudiants et lauréats lors d’entretiens directs,

• Découvrir des projets de fin d’études innovants,

• Suivre en temps réel les nouvelles dynamiques du marché.

Une tournée inaugurale ouvrira officiellement les stands, marquant le lancement d’un programme dense, rythmé et tourné vers l’avenir.

Dans une région en pleine transformation, soutenue par des projets structurants et une présence croissante d’acteurs internationaux, le Forum RH s’affirme comme une plateforme stratégique, réunissant besoins socio-économiques, visions entrepreneuriales et formations d’excellence.

Informations pratiques

Date de la conférence : 4 décembre 2025

4 décembre 2025 Début de la conférence : 09h30

09h30 Date du Forum : 4 et 5 décembre 2025

4 et 5 décembre 2025 Lieu : Campus de l’Université Privée de Fès

Campus de l’Université Privée de Fès Horaires du Forum : 9h30–12h30 et 14h30–18h00

Contacts presse – UPF

Mme Filali :

Email : [email protected]

Téléphone : +212 (0) 6 70 49 46 02

Mme Elasraoui :

Email : [email protected]

Téléphone : +212 (0) 6 80 65 34 41

UPF, Future First !