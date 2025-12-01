La Bourse de Casablanca démarre en baisse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a ouvert en baisse lundi, son indice principal, le MASI, reculant de 0,24% à 18.558,62 points (pts).

Le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, lâchait 0,41% à 1.510,59 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publié par Moody’s ESG Solutions, progressait de 0,45% à 1.264,2 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, cédait 0,05% à 1.796,83 pts.

Aux valeurs individuelles, Vicenne (-7,46% à 484 DH), Sanlam Maroc (-6,33% à 1.850 DH), IB Maroc.com (-5,47% à 69 DH), Label Vie (-4,12% à 4.305 DH) et Jet Contractors (-3,92% à 2.426 DH) accusaient les plus fortes baisses.

En revanche, BMCI (+9,58% à 569,8 DH), Sonasid (+5,51% à 2.430 DH), Fenie Brossette (+4,67% à 448 DH), Atlantasanad (+3,55% à 142,9 DH) et CDM (+3,21% à 998 DH) affichaient les plus fortes hausses.

Vendredi, le MASI avait clôturé sur un repli de 0,2% à 18.603,59 pts.