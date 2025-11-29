Bourse de Casablanca : principaux points du résumé de la semaine

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les principaux points du résumé hebdomadaire de la Bourse de Casablanca au titre de la semaine du 24 au 28 novembre 2025 :

– Le MASI a gagné 2,19% à 18.603,59 points (pts).

– Le secteur « Santé » (+10,15%) a réalisé la meilleure performance.

– Le secteur « Ingénieries et biens d’équipements industriels » (-4,51%) a accusé le plus fort repli.

– Les échanges se sont établis à près de 1,4 milliard de dirhams (MMDH). – La capitalisation boursière a dépassé 982,4 MMDH.

– Les plus fortes hausses ont été affichées par Vicenne (+16,22% à 523 DH), Involys (+10,28% à 234,9 DH), Akdital (+8,87% à 1.350 DH), TGCC (+8,14% à 930 DH) et Maroc Leasing (+7,32% à 365,95 DH).

– Les plus fortes baisses ont été enregistrées par Zellidja (-11,62% à 215,65 DH), BMCI (-7,14% à 520 DH), AGMA (-5,99% à 6.391 DH), Colorado (-5,64% à 82 DH) et Stroc Industrie (-5,08% à 280 DH).

S.L.