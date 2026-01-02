Economie

Bourse de Casablanca : les tops et les flops à la mi-séance

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)2 janvier 2026 - 12:48
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les meilleures et les plus mauvaises performances des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca à la mi-séance de vendredi.

Plus fortes hausses :

– Involys (+5,99% à 192,9 DH),

– Stokvis Nord Afrique (+5,32% à 99 DH),

– Ciments du Maroc (+4,59% à 1.935 DH),

– Aradei Capital (+4,29% à 438 DH),

– SMI (+3,39% à 4.239 DH).

Plus fortes baisses :

– Microdata (-3,43% à 772,3 DH),

– Lesieur Cristal (-2,78% à 350 DH),

– CIH (-2,36% à 405,2 DH),

– Cash Plus (-2,26% à 300,05 DH),

– SGTM (-1,09% à 905 DH).



