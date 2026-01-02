Economie
Bourse de Casablanca : les tops et les flops à la mi-séance
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les meilleures et les plus mauvaises performances des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca à la mi-séance de vendredi.
Plus fortes hausses :
– Involys (+5,99% à 192,9 DH),
– Stokvis Nord Afrique (+5,32% à 99 DH),
– Ciments du Maroc (+4,59% à 1.935 DH),
– Aradei Capital (+4,29% à 438 DH),
– SMI (+3,39% à 4.239 DH).
Plus fortes baisses :
– Microdata (-3,43% à 772,3 DH),
– Lesieur Cristal (-2,78% à 350 DH),
– CIH (-2,36% à 405,2 DH),
– Cash Plus (-2,26% à 300,05 DH),
– SGTM (-1,09% à 905 DH).