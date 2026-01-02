La Bourse de Casablanca consolide ses gains à la clôture

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a consolidé ses gains vendredi à la clôture, son indice principal, le MASI, se bonifiant de 1,92% à 19.208,36 points (pts). Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a progressé de 2,04% à 1.516,02 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a pris 1,77% à 1.273,66 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, s’est adjugé 2,29% à 1.883,71 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont achevé la séance sur des gains respectifs de 1,47% à 17.707,62 pts et 1,73% à 16.265,01 pts.