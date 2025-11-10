Phosboucraa mobilise deux milliards de dirhams auprès du Groupe CDG

Phosboucraa annonce la mobilisation d’un financement de 2 milliards de dirhams auprès de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG).

Cette levée de fonds, structurée par CDG Capital, vient appuyer la mise en œuvre du vaste programme d’investissement de Phosboucraa dans les Provinces du Sud du Royaume. D’un montant global de 23 milliards de dirhams, ce programme vise à ériger, à l’horizon 2030, un pôle industriel et logistique intégré dans les Provinces du Sud. Il comprend notamment l’extension des capacités de production de la mine de Phosboucraa, la construction d’un nouveau port phosphatier destiné à faciliter les exportations, ainsi que le développement d’une unité de production d’engrais à forte valeur ajoutée, le Triple Super Phosphate (TSP).

En mobilisant des financements sur les marchés de capitaux, Phosboucraa bénéficie de conditions optimales pour accompagner sa transformation d’un modèle minier vers un modèle industriel durable, créateur de valeur et générateur d’impact socio-économique local. Ce projet contribuera significativement à la compétitivité économique de la région et à la création d’emplois durables.

Cette initiative s’inscrit pleinement dans la dynamique nationale de développement des Provinces du Sud et reflète l’engagement constant de la CDG à soutenir les projets structurants et porteurs de croissance pour le Royaume.