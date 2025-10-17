CDG Développement et Agency.Africa remportent un Cristal Awards à l’African Cristal Festival 2025

Lors de la dixième édition de l’African Cristal Festival, un jury international composé de représentants de 19 pays africains a décerné à CDG Développement et son agence Agency. Africa le Cristal Awards de la catégorie Film Craft – Outstanding Animation.

Une reconnaissance prestigieuse pour récompenser un film institutionnel ambitieux, qui célèbre les

20 ans d’existence de l’acteur de référence du développement territorial du Maroc.

Depuis deux décennies, CDG Développement, filiale de la CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) agit

comme un catalyseur de changement : villes nouvelles, infrastructures stratégiques, zones économiques, pôles d’innovation… Chaque projet est une pierre posée dans la construction d’un

Maroc plus durable et plus prospère.

Pensé comme une véritable fresque urbanistique, ce film de deux minutes, entièrement modélisé

en 3D offre un voyage immersif et spectaculaire, des sommets de l’Atlas aux côtes atlantiques, là où

se dessinent les projets et les métamorphoses d’un Royaume tourné vers l’avenir.

Plus qu’un bilan, une vision.

Ce film est bien plus qu’un hommage au passé : c’est une déclaration d’avenir, un manifeste visuel

pour les vingt prochaines années, porté par la même ambition, le même engagement, et la même

volonté de construire un Maroc de progrès.

Une réalisation signée Agency.Africa, le nouveau studio de production audiovisuelle dédié aux

contenus de marque et campagnes publicitaires de l’agence digitale marocaine VOID, reconnu

pour son exigence créative et son savoir-faire narratif au service des institutions et des marques en

Afrique.

• Voir le film sur Youtube en 4K : https://youtu.be/PAclfb_jNgM