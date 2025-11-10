Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce lundi 10 novembre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 10 novembre 2025 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2083 – 11,8637
1 DOLLAR U.S.A. 8,8276 – 10,2592
1 DOLLAR CANADIEN 6,2988 – 7,3202
1 LIVRE STERLING 11,614 – 13,498
1 LIVRE GIBRALTAR 11,614 – 13,498
1 FRANC SUISSE 10,958 – 12,734
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3537 – 2,7353
1 DINAR KOWEITIEN 28,745 – 33,407
1 DIRHAM E.A.U. 2,4034 – 2,7932
1 RIYAL QATARI 2,4216 – 2,8142
1 DINAR BAHREINI 23,415 – 27,213
100 YENS JAPONAIS 5,7311 – 6,6605
1 RIYAL OMANI 22,929 – 26,647
