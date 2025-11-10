Economie

Devises vs Dirham: les cours de change de ce lundi 10 novembre

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)10 novembre 2025 - 09:10
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 10 novembre 2025 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2083 – 11,8637

1 DOLLAR U.S.A. 8,8276 – 10,2592

1 DOLLAR CANADIEN 6,2988 – 7,3202

1 LIVRE STERLING 11,614 – 13,498

1 LIVRE GIBRALTAR 11,614 – 13,498

1 FRANC SUISSE 10,958 – 12,734

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3537 – 2,7353

1 DINAR KOWEITIEN 28,745 – 33,407

1 DIRHAM E.A.U. 2,4034 – 2,7932

1 RIYAL QATARI 2,4216 – 2,8142

1 DINAR BAHREINI 23,415 – 27,213

100 YENS JAPONAIS 5,7311 – 6,6605

1 RIYAL OMANI 22,929 – 26,647

S.L.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Visa Schengen : ce qui va bientôt changer, les Marocains concernés
Lire l'article









Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)10 novembre 2025 - 09:10


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page