La Bourse de Casablanca finit ses échanges en baisse ce lundi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé en baisse lundi, son indice principal, le MASI, abandonnant 1,06% à 19.064,05 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a reculé de 1,19% à 1.553,64 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a diminué de 0,8% à 1.289,85 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, a cédé 0,73% à 1.854,02 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont achevé la séance sur des pertes respectives de 0,76% à 18.257,8 pts et 0,77% à 16.592,33 pts.

