Les 500 Global 2025. Champions de l’économie : les secteurs en pleine mutation

Classement «Les 500 Global 2025». Du redressement industriel à l’essor du digital, en passant par la transition énergétique, la finance, la santé ou la grande distribution, le tissu économique vit une phase d’intense recomposition. Portées par la relance des investissements, les réformes structurelles et la perspective du Mondial 2030, les entreprises affichent une vitalité retrouvée. Si certains secteurs, comme la Bourse, le BTP ou l’automobile, atteignent des niveaux record, d’autres, tels que l’agroalimentaire, le textile ou la chimie, s’engagent dans des mutations profondes pour préserver leur compétitivité et répondre aux exigences de durabilité. À travers ce panorama des champions nationaux, se dessine une économie en mouvement, déterminée à conjuguer croissance, souveraineté et innovation.

Agroalimentaire

Cosumar en tête d’un secteur en consolidation

Porté par la reprise de la demande intérieure et la résilience des exportations, le secteur agroalimentaire reste l’un des piliers de l’économie marocaine.

Cosumar conserve sa place de leader avec un chiffre d’affaires stable à 10,2 MMDH (+0,1%), confirmant sa solidité dans un contexte de normalisation des cours du sucre.

COPAG se hisse à la deuxième place avec 8,14 MMDH (+6,2%), soutenue par la performance de sa filière laitière et de ses produits transformés.

Derrière, Lesieur Cristal (5,45 MMDH, -8,1%) et Al Sahel (4,83 MMDH, -8,6%) accusent un léger recul, tandis que Les Eaux Minérales d’Oulmès progressent de 12%.

S.R