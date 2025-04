Mohamed Ali Bensouda nommé secrétaire général de la CDG

La Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) a annoncé la nomination de Mohamed Ali Bensouda au poste de Secrétaire Général du Groupe. À ce titre, il épaulera le Directeur Général dans la conduite stratégique des missions de la CDG, conformément aux textes organiques en vigueur.

Ali Bensouda supervisera directement plusieurs fonctions clés de la holding : stratégie, développement, finances, gestion des actifs et participations, relations institutionnelles, régulation, gestion des risques, performance, capital humain, digitalisation, innovation et coopération internationale. Parallèlement à cette réorganisation, le poste de Directeur Général Adjoint est supprimé de l’organigramme.

Fort de plus de 26 ans d’expérience au sein du Groupe, Ali Bensouda incarne pleinement ses valeurs, sa vision et son savoir-faire. Sa nomination illustre la volonté de la CDG de promouvoir les talents internes et de s’appuyer sur des profils expérimentés, engagés et porteurs d’une vision tournée vers l’avenir.

Ingénieur d’État diplômé de l’École nationale de l’industrie minérale et titulaire d’un MBA de l’École des ponts et chaussées, Ali Bensouda dispose d’une solide double compétence, technique et managériale. Tout au long de sa carrière, il a occupé des fonctions de direction dans des domaines variés : retraite, prévoyance, gestion d’actifs, finance et investissement.

En parallèle de ses nouvelles fonctions, il continuera d’assurer temporairement la Direction Générale de la Branche Épargne, Prévoyance de la CDG. Mohamed Ali Bensouda est marié et père de deux enfants.